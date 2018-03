Journée de la Femme : Daisy Herman se bat pour l'épanouissement des femmes, l'égalité des genres, la justice sociale !

Daisy Herman vit à Assesse, elle est Secrétaire générale de l'ACRF, mouvement d'éducation permanente s'adressant principalement aux femmes en milieu rural.

Cette femme très active a travaillé 12 ans au sein du mouvement comme animatrice régionale dans les communes de Gouvy, Vielsalm et Houffalize en Nord Luxembourg, 12 ans à la Fédération internationale des mouvement d'adultes ruraux catholiques; 4 ans à la direction du département "Education" à Entraide et Fraternité et donc actuellement secrétaire générale du mouvement des femmes.