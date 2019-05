Job Day Chimie et métiers techniques chez Inovyn à Jemeppe/Sambre - Aller/Retour Namur,... INOVYN entreprise de pointe dans le domaine chimique, avec plus de 4300 employés, exerce des activités de fabrication, de vente et de marketing dans dix pays d’Europe. Le site de Jemeppe‐sur‐Sambre est le plus gros site de production de PVC en Europe Inovyn organise ce 17 mai un job day pour recruter des talents principalement des profils techniques dès le niveau A2 jusqu’au niveau Master. Pour des questions de confort et de sécurité, l’inscription est indispensable au 071/26 89 40 Ou par mail : info.jemeppe@inovyn.com. Dès réception de votre inscription, tous les détails pratiques seront confirmés par écrit. Ecoutez Isabelle Hubert, chargée de Communication au Forem