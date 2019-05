Job Day à Namur pour des postes d'accueillant (e) s d'enfants à domicile

Job Day à Namur pour des postes d'accueillant d'enfants à domicile - Aller/Retour Namur,... Plusieurs services d'accueillant(e)s à domicile, situés en province de Namur (Imaje entre Basse Sambre en Namur), Tom Lola et les autres (Floreffe) sont à la recherche de nouveaux accueillants d’enfants. On peut annoncer plus de 20 postes d’emploi. Ces accueillant(es) bénéficieront du nouveau statut de salarié. A cette occasion, le Forem organise un job day le 10 mai au CAP NORD (à deux pas de la gare de Namur). Comment participer au JOB DAY à Namur ? Il suffit de se rendre sur le site du Forem et d’indiquer la référence de l’offre d’emploi 27 56 614, Pour plus d’infos ; vous pouvez aussi contacter le 081/ 48 68 35 Ecoutez Isabelle Hubert