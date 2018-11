Jean-Claude Servais et Pascal Belpaire invités "En Direct" ce vendredi 30 novembre...

Notre premier invité sera le dessinateur Gaumais Jean-Claude Servais. Il nous parlera notamment de sa nouvelle BD : "Le Chalet bleu".

Après nous avoir emmenés sur les chemins de Compostelle, des chemins sur lesquels s'entrecroisaient des personnages troubles, des secrets ésotériques, des meurtres, des éblouissements, Jean-Claude Servais nous revient, avec ce "Chalet Bleu" à ce qui fait, sans doute, certainement, sa passion la plus essentielle: l'humain profondément ancré dans l'univers naturel qui lui donne vie et auquel il insuffle une existence tantôt poétique, tantôt charnelle, tantôt douloureuse...

Notre second invité sera Pascal Belpaire, le directeur de TV Lux.

Pascal habite Jupille dans la commune de Rendeux. Il a derrière lui, 25 ans de carrière dans la presse écrite à Nord Eclair et Vers l'Avenir en passant par l'Avenir du Luxembourg. Et depuis 2009, il est directeur de la télévision locale luxembourgeoise : TV Lux. Il abordera entre autre la future émission "Blindtest of Life" au profit de Viva for Life, le fruit d'une collaboration étroite entre TV Lux et VivaCité Luxembourg...