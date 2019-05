« Je réduis le gaspillage et je fais des ..... économies !!! »

Limitons le gaspillage alimentaire ! Les conseils de Marie-Noëlle Minet - Aller/Retour Namur,... Notre séquence Zero Déchet en compagnie ce jeudi de Marie-Noëlle Minet de l'AIVE En Europe, 20 % de la production alimentaire est perdue ou gaspille ! Une honte ! Gaspiller nos aliments, c'est gaspiller nos ressources : la terre, l'eau, l'énergie. Et en Belgique, ce gaspillage prend des proportions plus importantes que la moyenne européenne. 345 kgs de pertes et de gaspillage par an et par personne ! Comment agir ? Marie-Noëlle minet nos détaille 7 astuces zéro déchet pour limiter ce gaspillage - Acheter mieux - Acheter moins - Acheter « moche » - Bien ranger son frigo - Bien ranger ses armoires - Conserver longtemps Ecoutez Marie-Noëlle