"Je crée ma pelouse écologique, refuge de biodiversité"

Il est question ce jour en compagnie d'Anne-Sophie Godart de pelouse écologique.

Les conseils pour sélectionner les bonnes espèces végétales et obtenir une pelouse unique pleine de vie ! Evitez le "gazon anglais", supprimer toute forme d'herbicide ! Abstenez vous de tondre à répétition ! La pelouse est composée de plantes diverses et variées qui apporte des floraisons spontanées et très décoratives. Si vous avez suffisamment de surface, laissez libre court à une partie de cette pelouse que vous pourrez couper fin de l'automne !



Ecoutez Anne Sophie Godart