Deux euros par coureur seront reversés, ainsi que les dons des participants (1 don = 10€), à l’ASBL Empreintes-CRIE de Namur qui, en collaboration avec le kot-à-projet Démocrakot, a pour mission de sensibiliser à la problématique environnementale au travers d'actions que chacun peut mettre en place dans son quotidien (limitation des déchets, consommation responsable et locale, etc.). D’ailleurs, toujours dans l’esprit de la COP24, le parcours met à l’honneur l’eau (les bords de la Sambre), la nature (le très beau parc Louise-Marie), la ville (le centre historique) et le monde de l’enseignement supérieur (Pôle Académique de Namur) qui forme les citoyens de demain.

La course " Je Cours Pour le Climat " est une course de 10 kilomètres dont la participation est limitée à 500 personnes. Les équipes-relais, de 2 ou 4 personnes, sont également possibles de manière à rendre l’évènement plus accessible et familial.



Le rendez-vous est donné à l’Arsenal de Namur (Université de Namur). Vous y trouverez une foire aux associations engagées dans le domaine de l'environnement. Les participants emprunteront une boucle de 2.5km (à réaliser 4 fois pour atteindre 10km) avec de nombreuses animations tout au long parcours.

Toutes les infos ICI