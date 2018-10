Jambes : une offre d'emploi d'assistant administratif et commercial

La société Codata services est une société spécialisée dans le traitement de données spécifiques au secteur de l’immobilier commercial. Ils proposent un poste d’assistant administratif et commercial afin de gérer la base de données de prospection et d’assurer l’assistance de première ligne. L’assistant administratif sera en permanence en contact téléphonique avec les acteurs de la distribution et de l’immobilier commercial.



Profil : La personne devra impérativement être trilingue, deux langues sont indispensables en plus du français, il faudra l’anglais et le néerlandais. La maitrise de l’allemand ou l’italien constitue un atout supplémentaire. Comme diplôme il est demandé d’avoir un bachelier professionnel mais pas nécessairement d’avoir de l’expérience.



Pour postuler : Il suffit d’envoyer sa candidature exclusivement par mail à l’attention de Monsieur Raick : recrutement@codata.eu Offre numéro 2527143