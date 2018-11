J'peux pas, j'ai climat !

Claim The Climate... Pour un vivre mieux !

Une grande action se profile ce dimanche au profit du climat : elle consiste en quoi ? ... On décortique tout ça.

Oui, ce dimanche, c’est la grande mobilisation " Claim the Climate " = réclamer/revendiquer. C’est une marche pour réclamer la justice climatique. C’est organisé entre autres par la Coalition Climat dont écoconso fait partie. C’est ce dimanche 2 décembre. Et c’est important de s’y rendre en grand nombre.

Pourquoi ?

* Parce que les émissions de CO2 augmentent à nouveau en Belgique,

* Parce qu’on est 3 ans après la signature de l'accord de Paris et que les négociations trop lentes : on attend toujours le " mode d’emploi " qui doit préciser sa mise en œuvre,

* Parce que cette mise en œuvre justement doit être adoptée lors de la COP24, la 24e conférence des parties, qui a lieu la semaine prochaine en Pologne.

On vise quoi ?

On vise une politique climatique plus ambitieuse au niveau national mais aussi européen et mondial. Le but : limiter l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle. Et demander aussi que cela passe par une transition juste, qui respecte les droits de chacun.

On sent que beaucoup de personnes se mobilisent ...

Oui, de plus en plus de citoyens changent déjà leur alimentation, leurs modes de transport, isolent leur maison… Ils demandent aussi de l’air propre, plus de pistes cyclables, moins de plastique dans les océans, plus d’énergies renouvelables. Bref, plus d’actions politiques pour préserver notre planète.

Et en attendant ces mesures effecives, que peut - on faire chacun à son niveau pour limiter le réchauffement climatique ?

Au niveau individuel le transport et le chauffage sont deux postes prioritaires.

Pour économiser le chauffage, deux trois exemples : on passe de 21°C à 19°C et on met un pull, On éteint le chauffage en cas d'absence (même courte) et pendant la nuit ; on place des panneaux réfléchissants derrière les radiateurs. Et on isole bien sa maison.

Il y a ensuite le transport, c’est là que les émissions de CO2 ont le plus augmenté ces 15 dernières années : +30% ! Donc… On évite les voyages en avion, pour les petits trajets on laisse sa voiture et on préfère le vélo. Pour les trajets plus longs, il y a aussi les transports en commun, le co-voiturage et le carsharing. Sa voiture, quand on la prend, il faut aussi bien l’utiliser et pratiquer l’éco-conduite.

Et dans la vie de tous les jours... quelles sont ces autres choses que l’on peut faire ?

Economiser l’eau chaude : on fait ses lessives à 30-40 degrés maximum, on prend des douches pas trop chaudes ni trop longues et on utilise un pommeau économique…

On économise l’électricité aussi : on éteint bien derrière soi dès qu’on quitte une pièce, on choisit des appareils électroménagers de classe A+++ qui consomment moins d'énergie que les autres, on préfère les ampoules économiques et les LED, on utilise un multiprise à interrupteur pour éviter que les appareils en veille continuent de pomper de l’énergie …

Puis on réduit ses déchets; on réfléchit à son alimentation, à la manière dont on utilise Internet et ses outils numériques… Il y a plein de petites choses qu’on peut faire pour limiter son impact sur le climat. Et bien sûr, on va marcher dimanche. C’est le moment, c’est l’instant. En plus, prendre l’air, même quand il fait frais, ça fait du bien à tout le monde. Puis y aura une bonne ambiance.

Retrouvez d’autres gestes et conseils pour diminuer vos émissions de CO2 et réduire votre impact sur la planète sur ecoconso.be