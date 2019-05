J'habite loin des magasins en vrac et je souhaite tendre vers le « Zero Dechet ».. comment faire... On le sait, l'astuce « number one » pour diminuer vos déchets est l'achat en vrac ! Mais, si vous vivez en dehors d'un centre-ville et que les magasins en vrac sont peu nombreux voire inexistants, les astuces pour diminuer malgré tout vos déchets existent bel et bien - première question à vous poser : quelles sont mes habitudes alimentaires ? - cuisiner avec des ingrédients de base - achetez en gros ! - privilégier les achats locaux Détails en compagnie de Laetitia Canu de l'INBW, l'intercommunale du Brabant wallon ! C'est notre séquence « Zero Dechet »