Information sur les droits et obligations pour les jeunes nouvellement demandeurs d'emploi.

Actuellement, de nombreux étudiants ont terminé leurs études et vont se lancer sur le marché de l’emploi.

Il est important de s'inscrire au plus vite comme demandeur d'emploi.

Pour aider les jeunes à y voir plus clair, le Forem organise des séances d’info animée par les asbl d’éducation permanente CEPAG et SOS Dépannage

Il y aura des séances au Forem de Nivelles, de Jambes et de Dinant , & à la Maison de l’Emploi d’Auvelais et de Beauraing durant les mois de juillet-août -septembre et octobre.

Toutes les dates et informations pour s’inscrire à ces séances d’information pour les nouveaux inscrits comme demandeurs d’emploi au Forem se retrouvent sur le site Jeunes : https://jeunes.leforem.be/> RUBRIQUE NEW

Ecoutez Isabelle Hubert, chargée de Communication au Forem