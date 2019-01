Huit films Natagora pour le Développement durable !

En 2018, l’Institut Fédéral pour le Développement Durable a désigné six ambassadeurs. Natagora en fait partie et veut faire passer un message crucial pour la société : protéger la nature n’est pas un hobby de passionnés ou d’ornithologues pointus

Travailler à protéger une espèce d’oiseau, de batracien ou d’orchidée n’est pas un luxe. En s’intéressant à une espèce particulière, c’est en fait sur son milieu que les gestionnaires agissent, sur les autres espèces, sur les paysages liés, et sur les personnes qui y vivent et qui y travaillent. A travers huit portraits d'hommes et de femmes profondément concernés par la protection de la nature, le public est invité à découvrir comment envisager une société durable. Explications en compagnie de Virginie Hess

Et plus d'info ICI