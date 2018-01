Hocus Pocus, le festival de magie à Nivelles ce 27 janvier

Un festival organisé tous les deux ans avec notamment au programme le Nivellois Doug Spincer ou encore Pilou et Benjamin Ghislain.

Une journée entièrement consacrée à l'art de la magie. Un braderie magique, deux conférences (l'une sur l'hypnose, l'autre sur la magie de scène), un concours de magiciens et un grand gala de clôture.

Ecoutez Pierre-Yves Darquenne, directeur du Centre Culturel de Nivelles qui était l'invité d'Aller/Retour ce lundi.

