Connaitre les plantes médicinales et savoir les transformer en remède naturels, c'est un pas de plus vers l'autonomie !

C'est également apprendre à soigner nos petits maux du quotidiens d'une façon plus naturelle. Pour vous accompagner, Céline d'Auria, herboriste au Mont des Vents à Vencimont, organise chaque mois des conférences et des ateliers pratiques dans les régions de Beauraing et Bièvre.

Toutes les infos via son SITE ou via facebook

Ecoutez Céline invitée d'Aller/Retour ce vendredi