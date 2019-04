Grande collecte de vélos dans tous les recyparcs de Wallonie le 27 avril !

Grande collecte de vélos dans les recyparcs ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... La collecte de vélos en bon état aura lieu ce samedi 27 avril dans tous les recyparcs de Wallonie. "Transmettre plutôt que jeter" ! Les intercommunales de nos provinces collaborent avec diverses associations locales, des écoles, des CPAS, .. Chaque année, ce sont près de 5000 vélos qui retrouvent ainsi une seconde vie. En province de Luxembourg, dans la zone AIVE, ce samedi 27 avril, un projet pilote sera lancé dans les recyparcs de Marloie et de Hotton. Dans ces 2 recyparcs, le réemploi va aller encore plus loin et durant toute l’année 2019. La récolte de vélos s’élargit à d’autres objets destinés à la seconde main grâce à un partenariat avec l’asbl 3B Bricolage, brocante, bécanes. Objectif : favoriser le réemploi ! Ecoutez Marie-Noëlle Minet de l'AIVE et toutes les infos via le site des intercommunales AIVE, BEP et l'INBW