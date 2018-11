Grande bourse aux plantes organisée par Natagora

Graines et plantules de fleurs, jeunes arbres et arbustes pour la haie, plantes grimpantes et petits fruitiers ... Une vaste gamme d'espèces indigènes sera disponible pour transformer son jardin en havre naturel ! Plusieurs associations seront présentes et offriront leurs conseils. L'équipe de Natagora proposera, dans une ambiance de fête, un panel d'activités pour devenir expert dans l'accueil de la vie sauvage au jardin et sur les balcons.



Pour se distraire en famille, plusieurs animations : concerts, lecture de conte, maquillage ... Et pour les petites faims une restauration bio et équitable sera proposée !

Programme complet ICI

Détails en compagnie de Virginie Hess