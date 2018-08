Grand marché des producteurs locaux au Domaine Viticole du Chenoy à Emines

Le Domaine viticole du Chenoy, premier producteur de vins rouges en Belgique. Un vignoble de 10 ha créé il ya 15 ans dont la spécificité réside essentiellement dans la plantation de" nouvelles variétés plus résistantes aux maladie, mieux adaptées au climat belge et produisant de surcroît des vins de qualité. Le groupe " Vivons bien, vivons Belge" a été créé dans le but de faire connaître des petites ou grandes sociétés belges. Leur prochaine rencontre se déroulera ce dimanche 2 septembre au Domaine du Chenoy. Il y aura un grand marché de produits locaux et un repas le samedi soir et le dimanche midi, accompagné bien entendu de vins du Domaine. Diederick Legrain nous met l'eau à la bouche ..