Grand marché Bio Place d'Armes à Namur avant la Semaine Bio

La Semaine Bio se tiendra du 1er au 9 juin en Wallonie et à Bruxelles

Et, en prélude à cette « Semaine Bio », un grand marché des producteurs bio se tient ces vendredi 24 et samedi 25 mai sur la Place d'Armes à Namur.

Un grand rassemblement orchestré par UNAB (Union des Agrobiologistes belges) et APAQ-W. Une vingtaine de producteurs et d'artisans sont présents, sous chapiteau jusqu'à 20 H ce vendredi et de 9 h à 17 H ce samedi 25.

Vous l’aurez compris, cet événement est à ne pas manquer. Alors joignez-vous à la fête et venez y déguster les produits de nos agriculteurs bio accompagnés d’un bon verre de jus de pommes ou d’une bière bio artisanale ou tout simplement pour passer un agréable moment de partage et d’échanges !

Votre émission En Direct ce vendredi de 19 h à 20 h sera réalisée depuis le Chapiteau Place d'Armes . Terry Lemmens vous y attend !

Et nous reviendrons sur la Semaine Bio très rapidement dans votre émission Aller/Retour sur VIVACITE !