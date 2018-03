Grand concours "Qu'elle est belle ma prairie !"

Natagora, la Fugea (mouvement de jeunes, visant à élaborer et à mettre en œuvre une politique d’installation en agriculture) et Natagriwal (nouvelle ASBL au service des acteurs des secteurs agricole et forestier) s'associent pour lancer le concours "Quelle est belle ma prairie".

A qui s'adresse le concours ?

Vous gérez une prairie intéressante pour votre élevage et pour l'environnement ?. Présentez-la au concours "Qu'elle est belle ma prairie" avant le 30 avril et tentez de remporter un des lots des plus originaux ! Règlement et inscriptions ICI

Ecoutez Virginie Hess, représentante de Natagora qui était en nos studios ce mardi ......