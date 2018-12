"Geluck pète les Plombs" et "Le Chat pète le feu" ! A découvrir absolument

Geluck n'en peut plus de l'intolérance, des violences faites aux femmes, de la dégradation de l'environnement et du politiquement correct. Alors Geluck pète les plombs. Après un déconcertant Geluck se lâche, un stupéfiant Geluck enfonce le clou, voici le tonitruant dernier volet de la trilogie. L'auteur y est au sommet de son art et nous surprend une fois de plus par ses textes rageurs, tendres et décalés. Il nous achève avec ses dessins cruels et irrésistiblement drôles.