Formation Walcook en province de Namur !

Cette formation Walcook est proposée par le Forem de Namur et le Centre wallon de Formation et de Perfectionnement du secteur HoReCa !

Elle s’adresse à des personnes qui souhaitent entreprendre un projet dans l’Horeca (ouvrir un resto, snack, foodtruck,…) en leur offrant une préparation et un accompagnement dynamique afin de définir si ce projet est réalisable et viable pour eux

Détails en compagnie d'Isabelle Hubert, Chargée de Communication au Forem

Et pour plus d'infos et vous inscrire 081 23 45 45