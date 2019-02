Formation de recherche d'emploi pour les jeunes de 18 à 26 ans : Tag&Moi !

Ce projet vise des jeunes diplômés ou des jeunes qui ont décidé d’arrêter leurs études mais qui ont des atouts/compétences techniques nécessaires à leur insertion rapide à l’emploi et une définition précise de leur projet professionnel.

8 jours de formation collective pour (re)voir et créer avec les stagiaires les outils de recherche emploi (Bilan de compétences, cv, lettre de motivation, entretien d’embauche + découverte du parcours du jeune demandeur d’emploi et des institutions auxquelles il se retrouve confronté) ainsi qu’un accompagnement individuel et intergénérationnel.

Un stage d’acculturation d’une semaine sera également recherché, afin de développer des savoirs-être professionnels ainsi que les connaissances requises pour favoriser son insertion rapide sur le marché de l’emploi.

Au terme du processus, les participants auront acquis une meilleure confiance en soi, auront développé un réseau social et professionnel et repartiront avec un dossier d’outils pratiques (CV, LM, connaissances des sites et infos du marché de l’emploi) pour continuer les démarches en autonomie.

"Tag & Moi", formation de recherche d'emploi à NAMUR le dès le 18 février . Toutes les infos notamment Infos au 081 649 952 ou via l'adresse info@afico.be

Et plus d'info via le SITE

Plus de détails en compagnie de Suzon Vanwytswinkel.