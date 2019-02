Formation de consultant en intérim propose par le Cefora, à Marloie dès le 18 mars

Cette formation de conseiller en intérim est organisée par le Cefora, le centre de compétence Management et commerce de Gosselies et le Forem de Marloie et elle se déroule au Centre de Formation Forem de Marloie et débutera le 18 mars. 8 semaines de cours au centre de formation + 6 semaines de stage en entreprise.

Comment s’inscrire à cette formation ?

Il suffit de s’inscrire à la séance d’information qui aura lieu le 25 février au Forem de Marloie en téléphonant au 061/28.02.60 ou en s’inscrivant par mail serviceclientele.luxembourg@forem.be

Détails en compagnie d'Ismérie Lepère