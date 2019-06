Formation de chauffeur grumier à Libramont ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Une formation de chauffeur grumier est programmée à Libramont dès le 19 aout prochain ! Il s'agit d'une formation destinée aux demandeurs d'emploi inscrits au Forem et qui possèdent leurs permis CE. Ce sont des cours collectifs de 12 semaines avec 4 semaines de stages prévus en entreprise. Cette formation débute le 19 août prochain pour se terminer le 6 décembre. Si vous avez envie de suivre cette formation, il vous suffit de vous inscrire à une séance d’information qui aura lieu le 20 juin ou à la seconde qui est prévue le 11 juillet. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de téléphoner au service clientèle au 061/28 02 60. Détails en compagnie d'Ismérie Lepère