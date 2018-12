Formation de bucheron proposée par le Forem dès janvier !

Une formation qui se déroulera au centre de Formation professionnelle et de promotion agricole et forestière situé à Saint-Laurent près de Charleville Mézieres

Il s’agit d’une formation théorique en centre et pratique sur chantier. Cette formation est découpée en différents modules, dont les règles d’exploitation des coupes, règles de sylviculture, cahier des charges/marquages, le calcul des volumes et des rendement, l’entretien des machines ainsi qu’une pratique intensive en forêt. Ce sont des cours collectifs et il y a des stages en entreprise.

Comment peut-on faire si cette formation nous intéresse ?

Si cette formation vous intéresse, il faut s’inscrire à une séance d’information qui aura lieu le 10 décembre prochain. Et pour s’y inscrire il suffit de téléphoner au service clientèle de la formation au 061 28 02 60.

Ecoutez Ismérie Lepère assistante en Communication au Forem