"Folknam" 23eme journée du Folklore et des Traditions à Namur - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... La 23e journée du Folklore et des Traditions prendra place ce 20 avril sur la Place d'Armes à Namur. Le samedi 20 avril, le marché artisanal établi sous tentes prendra ses quartiers sur la place d’Armes, dès le début de la matinée et jusqu’en soirée. Tout au long de la journée se dérouleront diverses animations auxquelles participeront les groupes organisateurs et leurs invités. Dans l’après-midi, un cortège composé de nombreux groupes folkloriques et historiques circulera dans les rues de Namur avant de se terminer par un rondeau haut en couleur sur la Place de l’Ange. Détails en compagnie d'Emmanuel Fivet