Fêtez "St Valentin" mode zero déchet !

Aujourd’hui, c’est la fête de l’amour et franchement au moment où je vous parle ,je vous souhaite d’avoir trouvé votre cadeau mais pour celles et ceux qui doivent encore dégoter le cadeau parfait –d’ici ce soir – mis à part le fait que vous devriez commencer à stresser, pourquoi ne pas vous orienter vers un cadeau " made in zéro déchet ".