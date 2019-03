Fêtez Pâques en mode "Zero Dechet"

La Fête de Pâques c'est pour bientot ! Et vous l'aurez remarqué, les allées de supermarchés regorgent déjà de produits divers.... qui amènent souvent à produire pas mal de déchets !

Que les enfants et les gourmands se rassurent, Pâques en mode zéro déchet, c’est possible et c’est même peut-être mieux !

1ère étape : choisir des œufs en chocolat non emballés

2e étape : prévoir des emballages réutilisables

3e étape : éviter le gaspillage

Un autre conseil : utiliser des éléments naturels pour colorer les œufs

Des conseils que nous détaille Marie Noëlle Minet de l'AIVE, l'intercommunale de la province de Luxembourg.

C'est notre séquence hebdomadaire ZERO DECHET !