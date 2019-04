Fete des plantes et du jardin à Aywiers les 3, 4 et 5 mai - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... La "Fête des Plantes et du Jardin" d'Aywiers (Lasne) , c'est la rencontre dynamique de 200 professionnels du monde des jardins ! La Fête des plantes, c'est aussi la découverte d'un domaine et d'un magnifique jardin de 7 hectares, entouré de vieux murs, aux arbres centenaires. La thématique de cette édition printemps 2019 : "Les racines au service des plantes". La partie aérienne des végétaux fait souvent l'objet de commentaires admiratifs . Il est plus rare d'entendre s'extasier sur la partie souterraine : les racines . Bien sûr, il n'a échappé à aucun jardinier que leur état conditionne la santé de la plante et combien quelques-unes sont belles et bonnes à croquer". Ces organes souterrains méconnus, méritent d'être choyés. La Fête des Plantes et du Jardin, ce sont donc 200 professionnels qui vont proposeront ces vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai leur sélection en matière d'arbres, d'arbustes, de plantes vivaces, d'annuelles, mais également de la belle brocante de jardin, de la petite restauration, etc etc.. Sans oublier les conférences, notamment de Luc Noel, des démontrations de montage de bouquets ou encore de compostage, des visites guidées de l'ancienne abbaye..; Accessible le 3 mai de 12 h à 18h30 et le week-end de 10 h à 18 H Entrées 10 euros en pré-vente, 12 euros sur place . Bracelet week-end : une entrée et 2 euros Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans Kevin Joris a pris contact ce jeudi dans votre émission Aller/Retour avec Hélène Dethier, grande amatrice de jardin !