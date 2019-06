Fête de la Musique à Namur ! Avec notamment Emeline Tout Court

Ne manquez pas ces 20 et 21 juin le programme riche vous proposé dans le cadre des Fêtes de la Musique, un peu partout au cour de nos provinces et bien sûr également à Namur

Les vendredi 21 et samedi 22 juin, les désormais incontournables Musiques à tous les Étages proposent une programmation diversifiée dans différents commerces et lieux insolites du centre-ville de Namur. Outre Atome qui joue au Piano Bar, on pourra voir notamment la chanteuse folk Sweet Jane, Chinooks, la formation americana A Boy With a Beard, et les revenants Allez Allez remis sur pied par Marka, le père d’Angèle et de Roméo Elvis…

Le programme complet est à découvrir ICI

Parmi les interprètes présents au coeur de la capitale wallonie, Emeline Tout Court, jeune auteure, compositrice, accordéoniste autodidacte. Fille spectacle à elle toute seule, elle fait du funambulisme en chaussures de chantier, du travail de miniaturiste à la tronçonneuse. Tout ça avec quelques accords et une voix à noyer du marin. Jeu d'équilibriste entre musique et théâtre, le concert ressemble à un cabaret bal musette aux accents de freak show. Chaque chanson a son histoire, rapportée avec humour et franc parler. On y retrouve des reprises rapiécées et des compositions personnelles.

Emeline était l'invitée de Terry LEMMENS ce mercredi... Et bien entendu on ne peut s'empêcher de venir sur sa participation à The Voice !