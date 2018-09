Festival Ombres et Lumières du Moyen-Age à l'Abbaye de Villers-la-Ville

C'est un véritable retour dans le temps qui vous est proposé ces 15 et 16 septembre au coeur de l'Abbaye. Le public se retrouvera immergé en plein Moyen Age au milieu des moines et de chevaliers et dans des bâtiments d'époque. Près de 10 campements de compagnies européennes seront établies. A chaque pas, les participants côtoieront des hommes et des femmes costumés qui en chevalier, qui en moine, qui en saltimbanque ou encore en tavernier . Le public découvrira un savoir-faire ancestral des artisans, s'initiera ou participera au tournoi d'archerie, se laissera bercer par de la musique celte et médiéval. Les enfants ne seront pas en reste avec un espace jeux qui leur sera spécifiquement dédié.

Un banquet animé est prévu ce vendredi dès 19 H (réservations obligatoires)

Programme complet ICI

Olivier Caméli est directeur artistique. Il était l'invité de Terry Lemmens dans Aller/Retour ce mardi.