Felix Radu invité d'Aller/Retour ce mardi !

Il joue avec les mots. Il s'essaye aux traits d'esprits, il vulgarise la littérature, il zigzague entre absurde et philosophie, il dénoue les non-sens et complique la logique, il marche en funambule entre théâtre et humour, il s'égare sans perdre le fil, il jongle malgré lui, il rit, il pleure, il arrache à nos peurs de tendres sourires et à nos bonheurs de tristes larmes ! Son nom, Felix Radu.