"Faites l'amour avec un Belge" fête ses 10 ans !

Michaël sera à Waterloo ces 15 et 16 mars avec ce show qui tourne depuis dix ans en Belgique, mais aussi en France. La force de ce spectacle, c'est ce coupe, une Française et un Belge. Lui est un gai luron, elle est plus sévère. Les deux s'amusent à se vanner sur leurs origines respectives. Du théâtre, interactif, le public prenant parti selon que le spectacle est joué en France ou en Belgique...

A ne pas manquer en la salle Jules Bastin à Waterloo ces vendredi 15 et samedi 16 mars .

Ecoutez Michaël que Terry Lemmens à contacté dans votre émission Aller/Retour ce lundi