Expo Photos dans le cadre du Festival Nature Namur

Plus de 35 000 visiteurs sont attendus au coeur de la capitale wallonne et à l'Acinapolis de Jambes, venus profiter, parfois en avant-première, des plus belles productions de films et photos nature des quatre coins du monde et proposés dans trois compétitions internationales : photos, amateur et professionnels !

Une programmation variée, passionnante et pour tous les goûts à découvrir à l'Acinapolis de Jambes jusqu'au 21 octobre et à la Citadelle de Namur du 18 au 20 octobre pour les "4 Jours photos".