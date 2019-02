Eric Boschman et son "Almanach gourmand" ainsi que Carine Dechaux directrice du Centre Culturel de Rochefort seront les invités de votre émission EN DIRECT ce vendredi !

Notre premier invité sera le grand sommelier belge Eric Boschman. Titulaire de nombreuses distinctions, il est aujourd'hui une personne de référence dans le monde du vin et de la bière . Homme aux multiples talents, il n'est pas seulement chroniqueur, mais également acteur et ses one man shows cartonnent ! Après "Le Goût des Belges" deux ouvrages de recettes commis en collaboration avec Nathalie Derny, Erich Boschman vient de publier aux Editions Racine "Almanach insolite et gourmand de Wallonie". "52 semaines de découvertes gastronomiques, historiques, touristiques et folkloriques". Grâce à cet almanach perpétuel, l'auteur vous emmène à la découverte d'une Wallonie riche en références gourmandes, en lieux insolites, en histoire et traditions !

Nous recevrons également Carine Dechaux, la directrice du Centre Culturel de Rochefort qui viendra nous présenter "Terre Ferme qui se tiendra du 23 au 29 février. Des moments de rencontres autour de la ruralité. Films, spectacles, conférence, animations, exposition, dégustations, débats ... au programme.

Et pour cette édition 2019, "Terre Ferme" sera encore "Terre (de) Femmes" pour quelques un de ses rendez-vous avec des artistes de nos régions : Amandine Orban, marie Vander Elst, Hélène Joyeux, Ingrid Simon ! Quand elles ne sont pas artistes, elle prennent soin du vivant, comme Chantal Van Pevenage (récemment invitée dans votre émission Aller/Retour sur Viva - voir ICI )

Mais les hommes ne seront pas en reste : les films de David B. Islas et Henri Storck, à soixante années d'intervalle, parlent de la relation sans cesse renouvelée de l'Homme à la Nature .

l y aura donc, comme pour chaque édition de Terre Ferme, des spectacle, du cinéma (adultes et enfants), une exposition, la présentation d'un livre, un marché, des rencontre : si la ruralité et l'agriculture n'y sont pas forcément les premières portes d'entrée, toutes ces activités ont un point commun. A travers la diversité des regards proposés, elles mettent en évidence l'importance de nous relier à nous-même et à cette Terre, au Vivant, à nos Racines, à nos possibilités d'agir, à une époque où ces capacités et ces richesses sont de plus en plus mises en danger.



Détails de ce beau rendez vous en région rochefortoise dès ce 23 février, en compagnie de Carine Dechaux.



Et pour plus d'infos, c'est ICI