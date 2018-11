En Direct : de la chanson française et un épisode de la fin de la seconde guerre mondiale en Gaume...

Deux invités ce vendredi 16 novembre entre 19h00 et 20h00 dans " En Direct " depuis la brasserie du Quartier Latin à Marche-en-Famenne.

Tout d’abord, le chanteur Tom White Shoes. Avec la sortie de son 1er album, " L’instant Tom ", au mois de mars dernier, l’artiste belge s’affiche en outsider dans un style chanson française résolument acoustique !

De la chanson française à la fois intimiste et solaire, douce et généreuse, voilà comment on pourrait décrire la musique de Tom White Shoes, partageant son plaisir de la scène aux talentueux musiciens de jazz qui l’accompagnent. Une guitare aux influences libres, un harmonica chromatique aérien, une contrebasse chaleureuse et une batterie tout en finesse ; le cocktail d’instruments est idéal pour soutenir la voix et les textes de Tom. Les mélodies sont accrocheuses et les mots bien sentis, le tout laissant à chaque fois cette même impression de sincérité qui ne trompe pas un public fidèle, qui le suit depuis ses débuts en 2011.

Notre second invité sera Simon Antoine. Simon vient de sortir le livre " Au maquis de Montourdon " aux éditions Le Carnet. Ce livre retrace un épisode de la fin de la seconde guerre mondiale qui s’est déroulé dans la forêt gaumaise entre Ethe, Buzenol et Saint-Léger. Le maquis de Montourdon était un grand camp clandestin de résistants, parmis lesquels Joseph Antoine d’Ethe, le grand-père de Simon… Celui-ci a découvert l’existence du maquis en s’intéressant à l’histoire de son grand-père.