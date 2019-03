"Emploi & Moi" un salon à Fosses-la-Ville le 21 mars

2ème édition de ce salon organisé par 4 communes : Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville et Mettet en collaboration avec le Forem et divers partenaires. Il a pour objectif de booster l’emploi de cette région en permettant la rencontre en face à face entre des demandeurs d’emploi et des employeurs locaux : commerçant, indépendant, chef d’entreprise.