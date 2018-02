Emile Lecomte alias "oui qui dit" fait le buzz

Il fait le buzz depuis quelques mois sur les réseaux sociaux, sa vidéo sur "véganisme", a été vue plus de cinq millions fois sur Youtube !

Étudiant en dernière année de commerce à Liège, le jeune Libramontois de 23 ans, Émile le Comte, réalise des vidéos qu'il diffuse depuis peu en public sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé pour lui il y a quelques années, quand il a diffusé ses premières vidéos juste destinées à ses amis. Vu leur enthousiasme ils a décidé d'en réaliser de nouvelles et de les rendre disponibles pour tout le monde. Après avoir reçu de nombreux "like" et des commentaires positifs il crée la page Facebook "oui qui dit."

Depuis il fait le buzz sur le net surtout après la sortie de sa vidéo sur le véganisme qui a été vue sur Youtube plus de cinq millions fois.

Portrait de Emile Lecomte dans Aller/Retour ce mercredi

Si vous souhaitez voir ses vidéo rendez vous sur sa page Facebook "oui qui dit"