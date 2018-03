ECOCONSO : Quels moteurs de recherche alternatifs utiliser sur le web ?

Il n’y a pas que Google, Bing et Yahoo. Découvrez d’autres moteurs de recherche qui respectent les données personnelles et l’environnement.

Quand on cherche une info sur Internet, on passe par un moteur de recherche. Le plus connu c’est Google. Avec plus de 90% des recherches, il se taille la part du lion. Mais il est aussi très critiqué.

Bing et Yahoo sont deux alternatives courantes mais d’autres offrent une plus-value éthique.

Peut-on se passer de géant du web Google ? Certainement ! Il existe d’autres moteurs de recherche, alternatifs, tels que Lilo, Ecosia, Searx ou encore Qwant.

Stéphanie Grofils de ECOCONSO était en nos studios ce lundi.