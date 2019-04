"Drôle de Planète" une nouvelle plateforme web pédagogique ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... Une nouvelle plateforme web pédagogique destinée aux professeurs, éducateurs, animateurs et parents de jeunes qui ont entre 5 et 18 ans pour les sensibiliser à l’environnement Au programme, quantité d’activités dont des jeux de rôles, des enquêtes à faire en groupe : dont le but est de prendre conscience, des multiples dimensions d’une problématique environnementale, d’imaginer des actions pertinentes et de développer sa capacité à choisir en conscience de passer, ou pas, à l’action face à cette problématique. Aussi des promenades géo-localisées, des jeux éducatifs et des fiches pédagogiques (petit clin d’œil, réalisées par le réseau IDée) pour tout ce petit monde. Dans ces fiches (triées par âges et par thèmes), plusieurs thématiques sont abordées comme l’eau, l’air, l’alimentation (le circuit-court, le consommer local) …Parfois aussi des notions parfois complexes comme les ogm, le réchauffement climatique ou les polluants. Et ce lié à plusieurs disciplines telles que sciences, citoyenneté et philosophie, français, culture et art, éducation physique, sciences humaines,… Détails en compagnie de Dominique Willemsens du Réseau Idée