Dix contes de Noël plein de magie ...

"Accouchement au pied du sapin"

25 décembre 2013. Quelque part en Angleterre, impatiente, une famille se lève de très bonne heure et se précipite vers le sapin au pied duquel les cadeaux ont été déposés.

Subitement, Leah, jeune femme âgée de vingt-cinq ans, enceinte, sent que le bébé va arriver. La naissance est à ce point imminente que Leah perd les eaux. Kath, sa maman, appelle une ambulance mais se rend vite compte que ce sera malheureusement inutile. Elle décrit la situation à l’infirmier qu’on lui a passé au téléphone.

" Madame, lui dit-il, tout va bien se dérouler. Restez calme, je vais vous aider… "

Et avec les seules indications ainsi fournies, Kath s’improvise accoucheuse. Et en moins d’une heure, permet à sa fille de mettre au monde une autre fille qui sera baptisée Holly.

