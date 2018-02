"Dîner en famille" un jeu de société pour mettre fin aux préjugés !

Une idée qui a vu le jour il y a un peu plus d'un an. "Dîner en famille" un jeu de société qui présente un plateau classique découpé en quatre manches. A chaque manche, un thème différent. Une pour l'apéro, une seconde pour l'entrée, une troisième pour le plat et une quatrième pour le dessert. A l'issue de chaque manche les joueurs sont appelés à réaliser un défi collectif.

Les questions ? Des vrais ou faux sur des chiffres de l'immigration ou des origines des mots, des gaffes culturelles d'autres pays.

Le but est de voir la migration de manière différente.

Ce jeu s'adresse plutôt aux ados et aux adultes. Et son objectif est avant tout de déconstruire les préjugés et stéréotypes à caractère raciste.

Nicolas Contor est directeur de l'asbl Crilux. Il était l'invité d'Aller/Retour ce mardi .