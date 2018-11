Dilbeek : une offre d'emploi d'opticien mobile...

La société DOAH L’opticien à domicile, rassemble depuis 2013 une équipe d’opticiens mobiles dans toute la Wallonie, qui exercent en particulier auprès des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées, également auprès des résidences-services, maisons de repos, établissements d’invalides et chez toute personne qui le souhaite. Le poste consiste à se rendre chez les clients afin de réaliser, adapter et vendre des appareils qui compensent ou corrigent les défauts ou déficiences de la vue et en assurer la maintenance.



Au niveau du profil, le candidat devra posséder une formation en optométrie, l’expérience n’a pas d’importance, il faut juste avoir une très bonne connaissance du Français et avoir son permis de conduire.



Régime : Il s’agit d’un temps partiel de 30h par semaine pour une durée déterminée de 3 mois avec chèque repas, assurance groupe et voiture de société.



Pour postuler : il suffit d’envoyer sa candidature par la poste ou par mail : info@lopticienadomicile.be ou Madame Inverno Mélissa, Pastoor Cooremansstraat 3 – 1702 Dilbeek.