Deviens animateur volontaire au Conseil jeunesse Développement !

La formation "Deviens Animateur Volontaire au CJD" est faite pour toi !

INFOS PRATIQUES

Quand ? Mercredi 28 février, de 17 h 45 à 21 h 15

Où? Au centre Croix-Rouge de Belgrade : 71 Chemin de la Plaine - B-5001 BELGRADE

Combien ? Gratuit mais l'inscription est obligatoire auprès de jean-hugues.adam@cjdasbl.be



2. La PHILOSOPHIE de la formation

Cette formation est avant tout un tremplin pour devenir animateur volontaire de demandeurs d'asile au CJD. Concrètement, l’idée est de proposer une formation gratuite et accessible à tous pour encourager l’investissement volontaire auprès des demandeurs d'asile. La formation n’est donc pas une formation complète en elle-même, elle ne peut l’être que par une pratique sur le terrain par la suite.



3. QUI se trouve derrière cette formation ?

La formation sera donnée par deux animateurs/formateurs du Conseil Jeunesse Développement. Depuis plusieurs années, le CJD forme des volontaires à l'animation, notamment dans différents centres de MENA (mineurs étrangers non accompagnés) à Bruxelles. L'objectif est cette fois-ci d'impliquer la jeunesse namuroise dans l'animation de jeunes demandeurs d'asile du centre de Belgrade.



4. Comment s’organisent LES ANIMATIONS ?



Les animations se dérouleront au centre Croix-Rouge de Belgrade. Elles se dérouleront a priori de 19h30 à 21h30, selon une périodicité encore à définir.

Une fois la formation suivie, vous devenez animateurs MENA et entrez réellement dans le projet. Vous animerez régulièrement et participerez à la vie du projet en fonction de vos disponibilités. Tous les animateurs sont volontaires, le degré d'implication est donc flexible, mais l’essentiel est d’être clair sur son engagement.



5. Devenir animateur CJD, c’est entrer dans un projet, et dans un groupe !



C’est s’investir dans un projet jeune, qui fait sens et qui allie à la fois expérience de terrain et sensibilisation à une réalité au cœur de l’actualité. Animer, c’est aussi rencontrer plein de jeunes animateurs qui ont envie de défendre les mêmes valeurs, c’est aussi passer du temps ensemble, rêver le projet, …