Devenir responsable communication Web cela s'apprend et le Forem en collaboration avec le centre de compétence Cépégra vous propose de vous y former.  

Cette formation a pour but d'augmenter ses compétences pour mieux correspondre aux exigences des employeurs.

formation qui dure 9 semaines et qui se termine par un stage en entreprise de 6 semaines. La formation est assurée par des professionnels du secteur et sera complétée par un suivi individuel ainsi qu'un coaching à la recherche d'emploi.

Pour s'y inscrire, il suffit de participer à une séance d'information qui aura lieu les 13 et 21 février prochain. Donc rien de plus simple un simple appel téléphonique au service clientèle de la formation au: 061/28 02 60 et le tour est joué !

Ecoutez Ismérie Lepère