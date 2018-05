Deux jeunes habitants de Lasne vont partir à la chasse aux déchets !

Adrien et Sébastien sont deux jeunes habitants de Lasne en Brabant wallon. Ils sont tous deux passionnés de mer et de voile et ils ont décidé de se lancer dans un projet pour la planète...

Leur objectif : un voyage d'une quarantaine de jours, en catamaran à la chasse aux déchets entre la France et la Belgique. Un périple sur une distance de plus de 2400 kilomètres, sans bruit ni pollution, puisque les deux jeunes hommes mèneront leur aventure sur catamaran, sans moteur donc. Et une initiative qui a pris naissance après un voyage au Guatemala où un constat s'est imposé à leur yeux : le plastique n'a pas sa place sur les plages.

Mais pour relever un tel et beau projet, il faut de l'argent. Une campagne de crowdfunding sur le site kisskissbankbank a été lancée.

Adrien Cordier était l'invité d'Aller/Retour ce lundi !