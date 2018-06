Des supporters Namurois en Russie !

Thibaut Dumarey Responsable du Red devils Fan Namur - © Tous droits réservés

Ce 14 juin, c'est le début la Coupe du Monde, les Diables Rouges sont déjà assurés de jouer 3 matchs.

Le 18 juin contre le Panama, le 23 juin contre la Tunisie et le 28 juin contre L'Angleterre, c'est pour ce dernier que Thibaut Dumarey responsable du club Red Devils Fans Namur et 4 autres suppoters ont décidé de parcourir plus de 1400 km pour rejoindre d’abord en voiture et puis en car la ville Russe de Kaliningrad.

Un "road trip" qu'ils vont faire en plusieurs étapes dont un arrêt à Gdansk en Pologne.

Thibeaut Dumarey était cet après midi au micro de Dié Reumont pour nous expliquer sont voyage.