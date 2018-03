Des prairies sans pesticides, c'est possible !

Il ne s’agit pas ici de réduire les doses de pesticides, d’améliorer les conditions d’utilisation mais bien d’opter pour un choix radical d’alternatives pour qu’à l’avenir notre environnement soit libéré des pesticides. On ne veut pas moins de pesticides, on n’en veut plus du tout ! Aujourd’hui de plus en plus d’agriculteurs font le choix de travailler sans pesticides. En effet, l’agriculture bio, ne cesse d’augmenter en nombre de fermes (11,8% des fermes Wallonnes) et en surfaces (9,7% de la SAU). Le plan stratégique pour le développement de l’agriculture biologique en Wallonie à l’horizon 2020 a pour objectif d’atteindre 18% de la surface agricole utile (SAU) en agriculture bio. Mais qu’en est-il des 82% restant ? Les techniques alternatives aux pesticides se développent principalement dans le secteur bio (désherbage mécanique, utilisation de variétés résistantes aux maladies, …).

Nature & Progrès, défenseur du secteur bio, souhaite toutefois œuvrer à la diffusion de ces techniques alternatives en dehors du secteur bio. Il restera toujours une agriculture non-bio. Toutefois, si nous voulons protéger les cultures bio des contaminations par les pesticides chimiques de synthèse et favoriser les insectes, microorganismes et plantes utiles dans nos campagnes, l’ensemble de l’agriculture doit être libérée des pesticides. Cependant, dans certaines cultures " pesticivores ", les techniques alternatives ne suffissent pas. Parfois, il est aussi nécessaire d’aller vers d’autres systèmes agricoles.