Des emplois disponibles à Hélécine dès la fin avril !

Un responsable rayon fruits et légumes, un responsable boulangerie pâtisserie, un responsable rayon frais, un responsable rayon liquide, un réassortisseur rayon sec, un caissier et préparateur vendeur en produits de boucherie. Au niveau de l’expérience, elle n’est pas indispensable mais c’est un plus, il faut être autonome au niveau du transport, faire preuve de polyvalence, de ponctualité, et avoir une présentation irréprochable car chaque membre du personnel participe à l’image du magasin.

Il s’agit d’un temps partiel de 24h par semaine avec des horaires variables et des prestations aussi le samedi et le dimanche pour un contrat à durée indéterminée.

Pour postuler : Envoyer sa candidature par mail uniquement à dgillain@mousquetaires.com et indiquer en objet du mail : Hélécine + la fonction pour laquelle vous postulez.

Détails en compagnie d'Ismérie Lepère, assistante en Communication au Forem