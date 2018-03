Des élèves du Collège Cardinal Mercier lancent E-fire, un briquet décapsuleur écolo...

Des élèves du collège Cardinal Mercier à Braine-L'Alleud ont lancé "E-Fire" un briquet-décapsuleur écolo qui se recharge via un port USB.

Les élèves de dernière année des écoles secondaires lancent des mini-entreprises. L'occasion de faire preuve de créativité et d'inventer des produits modernes rentables et innovants . Au Collège Cardinal Mercier, Jules Poulaert et ses cinq camarades ont décidé de créer un briquet électrique rechargeable par USB.

Ecoutez Jules Poulaert et Guillaume Bosmans invités d'Aller/Retour ce mardi.